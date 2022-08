Il messaggio dell'allenatore della Reggina a sostegno di Davide Ferrerio, il 20enne aggredito lo scorso 12 agosto a Crotone. Il ragazzo è attualmente ricoverato in Rianimazione a Catanzaro

Tutto il mondo dello sport si stringe attorno a Davide Ferrerio, il 22enne bolognese aggredito giovedì scorso a Crotone da un coetaneo e ora ricoverato in fin di vita all’ospedale di Catanzaro. Dopo il video messaggio dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, nelle scorse ore è arrivato tramite i social anche quello Filippo Inzaghi, attuale tecnico della Reggina e in passato allenatore proprio dei felsinei.

«Ciao Davide, sono Pippo. La tua storia mi ha toccato molto – dice Inzaghi nel video pubblicato anche sulle sue stories Instagram -, però so che sei un leone. Sò che ce la farai. Anche io ho avuto momenti difficili, il tuo so che è difficilissimo, ma con tenacia e forza so che ne uscirai ancora più forte. Appena starai bene, ti aspetto qui a Reggio Calabria a trovarmi. Un abbraccio grande, ciao. Forza eh!».

SANTO ROMEO