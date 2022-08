Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Federico Santander

Arriva direttamente dal Paraguay il sedicesimo volto nuovo nuovo del mercato della Reggina: Federico Santander, soprannominato “El Ropero”, ovvero l’Armadio, centravanti che mister Inzaghi conosce molto bene.

Nato ad Asuncion il 4 giugno del 1991, Santander è un attaccante abile nello sfruttare la propria prestanza fisica sia per farsi valere sotto porta. che per offrire adeguato supporto ai compagni. Con il tecnico amaranto hanno già avuto l’opportunità di lavorare insieme al suo arrivo a Bologna, nel 2018/2019, la sua miglior stagione in Italia con 8 reti in 32 partite; rimasto con i felsinei anche nelle ultime stagioni, ha dovuto fare i conti prima con un intervento al ginocchio, poi con una frattura al volto, infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per un po’ di tempo. Prima di arrivare in Italia, Santander aveva girato parecchio, tra Argentina, Francia e Danimarca. Lanciato in patria dal Club Guaranì, con il quale partecipò anche ad una edizione del Torneo di Viareggio, nel 2010 passò in prestito per una stagione ai francesi del Tolosa, raccogliendo 23 presenze e 5 reti in Ligue 1. Rientrato in Paraguay, passò poi in Argentina, prima al Racing di Avellaneda, poi al Club Atletico Tigre, rientrare in seguito ancora al Guaranì, dove rimase fino al 2015. Tra il club paraguaiano e i due sodalizi argentini, per lui 30 presenze e 10 reti tra Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. Estate 2015 dunque, con il ritorno in Europa, stavolta come calciatore più esperto e pronto per lasciare il segno. Lo acquista il Copenaghen, la squadra più blasonata e vincente in Danimarca: nella città della Sirenetta, Santander trascorre tre stagioni durante le quali vince 2 campionati e 2 coppe nazionali, gioca un’ottantina di partite totali segnando 37 reti. Sempre con il Copenaghen riesce a ritagliarsi un ruolo importante nelle coppe europee: tra Champions League ed Europa League, compresi i turni preliminari, gioca 23 partite segnando 7 reti, di cui una nella fase finale della massima competizione europea, contro il Bruges il 27 settembre 2016. Poi, nel 2018, il già citato passaggio al Bologna di Inzaghi. Tra il 2015 e il 2019, l’apice della sua carriera, ha inoltre raccolto una ventina di presenze con la nazionale del Paraguay, segnando un solo gol in amichevole contro il Sudafrica.

Un solo precedente da avversario della Reggina per Santander, risalente alla Coppa Italia 2020/2021, quando con la maglia del Bologna (l’unica indossata in Italia prima di arrivare a Reggio) giocò i primi 45′ di una sfida che venne poi decisa nella ripresa dai gol di Vignato e Orsolini.