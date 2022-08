Promozione, Bruzzese e la Cinquefrondese ancora insieme

LA CINQUEFRONDESE E BRUZZESE ANCORA INSIEME

Per la seconda stagione consecutiva, Serafino Bruzzese sarà un giocatore della Cinquefrondese.

Dopo una lunga carriera in giro per l’Italia, l’esterno classe ’88, sembra aver messo le basi nella sua città natale mettendo a disposizione tutta la sua esperienza oltre alle grandi qualità tecniche.

Soddisfazione all’interno della società per la conferma di Bruzzese, che insieme ai nuovi acquisti e agli uomini più rappresentativi della scorsa annata, si appresta ad iniziare la seconda stagione in Promozione con l’ambizione di disputare un campionato importante.

“Sono felice di continuare anche nella prossima stagione con la Cinquefrondese – dichiara Bruzzese – e ringrazio la società per aver puntato ancora su di me. Ci aspetta un campionato difficile ma allo stesso tempo avvincente.

Con il nuovo staff tecnico e insieme ai miei compagni ci metteremo subito a lavoro per farci trovati pronti e preparati ad affrontare questa nuova stagione. “

#perchèilsognocontinua

U.S.D. Cinquefrondese