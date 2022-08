1^ Categoria, il Lazzaro conferma mister Di Lorenzo e piazza i primi colpi

Dopo la grande e sofferta salvezza dello scorso anno, arrivata al termine di una stagione faticosa e non priva di problemi ed emergenze riguardanti soprattutto infortuni e guai legati al Covid, il Lazzaro comincia a porre le prime pedine della squadra che affronterà con spirito rinnovato il campionato di 1^ Categoria 2022/2023.

Alla guida della compagine biancorossa è stato riconfermato mister Massimo Di Lorenzo, uno di quei tecnici in grado di trasmettere alla squadra uno spirito combattivo che porta a superare i propri limiti nei momenti di maggior difficoltà. Dopo la sua meritata conferma, il club ha annunciato in questi ultimi giorni i primi tasselli della nuova squadra: il primo è stato Gaetano Attinà, un autentico top player per la categoria, attaccante classe ’98 che negli anni scorsi ha fatto la differenza con le maglie di Pro Pellaro e Ravagnese anche in Promozione; la seconda novità, annunciata proprio questa mattina (domenica 7 agosto), è la conferma di Giuseppe Belluno, soprannominato “The Wall”, il Muro, difensore centrale classe ’86, ex tra le altre di San Giorgio, Ravagnese e Deliese.

La società ha nel frattempo organizzato la presentazione della squadra a stampa e tifosi che avrà luogo mercoledì 10 agosto, a partire dalle 20:30, presso Piazza delle Medaglie d’Oro a Lazzaro.