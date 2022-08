Ultime News

Reggina 1914 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Unione Sportiva Avellino il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ramzi Aya. A Ramzi un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria...

Una Reggina convincente, per lunghi tratti dominante, viene fermata al Ferraris di Genova dal rigore realizzato da Sabiri che regala la qualificazione alla Sampdoria. Inizio amaro per la Reggina ma solo per il risultato finale,...