I Top di Samp-Reggina: certezza Crisetig, convincente la prova di Liotti

Una Reggina convincente, per lunghi tratti dominante, viene fermata al Ferraris di Genova dal rigore realizzato da Sabiri che regala la qualificazione alla Sampdoria. Inizio amaro per la Reggina ma solo per il risultato finale, con la squadra che convince per gioco espresso e recrimina per un rigore fallito da Cicerelli ed un gol annullato a Crisetig che negano un pareggio che gli uomini di Inzaghi avrebbero meritato. Voto sufficiente per tutti nella sfida di Genova, tra i migliori sicuramente Crisetig e Liotti.

I TOP DI SAMPDORIA-REGGINA

Lorenzo Crisetig: Esordio stagionale convincente per il capitano amaranto, azzecca quasi tutti i passaggi rispondendo sempre presente quando viene chiamato in causa, gli viene annullato un gol per fuorigioco all’80’ che avrebbe cambiato l’incontro. Dimostra tutta la sua esperienza, uno dei migliori in campo per gli amaranto, punto di riferimento del gioco di Inzaghi..

Daniele Liotti: Schierato nel ruolo di interno di centrocampo, convince con un’ottima prestazione nei 75’ giocati, non sbaglia neanche un passaggio, è pericoloso dalla distanza, impegnando Audero alla deviazione ed in fase difensiva è sempre “solido”.

Carmelo Zampaglione