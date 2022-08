Sampdoria-Reggina, le pagelle: ottima prova corale, decisivi gli episodi

La Reggina esce sconfitta dal “Ferraris” di Genova facendo però un figurone al cospetto della Sampdoria, giocando una grande partita sotto ogni aspetto e venendo punita dagli episodi. Le pagelle amaranto secondo RNP.

Ravaglia 6,5 – Rischia qualche volta giocando con i piedi, per il resto compie una gran parata su Caputo e sulla punizione di Sabiri.

Pierozzi 6 – Gioca con personalità, compie un salvataggio sulla linea su doppio scivolone dei compagni; peccato per l’intervento scoordinato su De Luca che causa il rigore.

Gagliolo 6 – Personalità ed esperienza, compie un doppio salvataggio e sfiora anche il gol dalla distanza; si fa sorprendere alle spalle da De Luca nell’azione del rigore.

Cionek 6,5 – Gioca d’anticipo sugli attaccanti, occupa bene la sua zona gestendo al meglio l’equilibrio del reparto.

Giraudo 6,5 – Si sovrappone e si propone quando può ma bada soprattutto a coprire svolgendo un buon lavoro, avendo dalle sue parti un certo Candreva.

Fabbian 6,5 – Ripiegamenti fondamentali, ottimi tempi d’inserimento, mette in campo una grande volontà. Dal 64′ Majer 6 – Infonde nuove energie al centrocampo nel concitato finale.

Crisetig 7 – Regia attenta, ottima gestione degli equilibri di squadra, segna un gol fantastico che vale il pareggio ma annullato dal VAR per un fuorigioco di Cicerelli che l’occhio umano non avrebbe mai potuto individuare.

Liotti 6,5 – Prezioso lavoro in mediana, va due volte vicino al gol impegnando Audero da fuori e schiacciando male di testa. Dal 76′ Cicerelli 6 – Croce e delizia, in una ventina di minuti prima sforna l’assist per Crisetig, gol annullato per un suo sfortunato fuorigioco, poi si fa parare il rigore del possibile pareggio.

Ricci 6,5 – Combattivo e caparbio, disturba la Samp in fase d’impostazione aiutando molto la mediana. Dal 64′ Canotto 6,5 – Ci mette grinta, corsa e impegno, cerca di incidere nel finale senza riuscirci in maniera concreta.

Ménez 6,5 – Nel vivo del gioco fin dall’inizio, ad ogni tocco mette in apprensione gli avversari sui quali esercita un costante pressing; appare ispirato. Dal 76′ Gori 6 – Complici le lunghe interruzioni del VAR non riesce a lasciare il segno come vorrebbe.

Rivas 7 – Accelera a sprazzi ma è una minaccia costante per Bereszyński che lo contiene a stento; nella ripresa aumenta i giri del motore creando diverse situazioni potenzialmente pericolose, ma anche aiutando moltissimo in fase di copertura.

Mister Inzaghi 7 – La sua prima Reggina gioca alla pari, se non meglio, della Sampdoria, mostrando di possedere qualità interessanti per il prosieguo della stagione. Ritmi alti fin dall’inizio e numero di palle-gol costruite superiore agli avversari, squadra quadrata ed equilibrata che non rischia quasi mai, proponendosi invece con lucidità e intraprendenza. Seppur sconfitta, la prima Reggina del 2022/2023, un cantiere aperto con ampi margini di miglioramento, promette davvero bene.