Coppa Italia Dilettanti 2022/2023, stabiliti i 16 gironi: si parte il 28 agosto

La LND Calabria ha diramato la composizione dei gironi della Coppa Italia Dilettanti 2022/2023. Non cambia la formula ormai identica da molte stagioni: partecipano al torneo le 16 squadre di Eccellenza e le 32 di Promozione; i gironi sono composti da 3 squadre, di cui una appartenente alla categoria superiore. Si giocano gare di sola andata e ciascuna squadra disputerà un match in casa e uno in trasferta. Si comincia con tutte le squadre di Eccellenza impegnate in trasferta nella prima giornata, in programma il 28 agosto; seconda giornata mercoledì 31 agosto con in campo le formazioni di Promozione non scese in campo nel primo turno, contro le squadre sconfitte nel primo match o che abbiano pareggiato in casa; ultima giornata domenica 4 settembre con la sfida che chiude il triangolare. Qualificata agli ottavi solo la prima classificata.

Questa la composizione dei gironi:

Girone 1: Città di Acri, Juvenilia Roseto, Rossanese

Girone 2: Morrone, Cassano Sybaris, D. B. Rossoblu Città di Luzzi

Girone 3: Rende, Real Montalto, Soccer Montalto

Girone 4: Scalea, Digiesse Praiatortora, San Fili

Girone 5: Paolana, Brutium Cosenza, Villaggio Europa Rende

Girone 6: Promosport, Campora, Città di Amantea

Girone 7: Isola Capo Rizzuto, Cutro, Scandale

Girone 8: Sersale, Caraffa, CotroneiCaccuri

Girone 9: Soriano, Atletico Maida, Vigor Lamezia

Girone 10: StiloMonasterace, Bivongi Pazzano, Sporting Catanzaro Lido

Girone 11: Gioiosa Ionica, Cinquefrondese, Roccella

Girone 12: Brancaleone, Africo, Ardore

Girone 13: Gioiese, Capo Vaticano, Palmese

Girone 14: Gallico Catona, Deliese, Melicucco

Girone 15: Reggiomediterranea, Ravagnese, San Giorgio

Girone 16: Bocale, Comprensorio Archi, Melito

Programma della 1^ giornata (28 agosto 2022, ore 16):

Rossanese-Città di Acri

Cassano Sybaris-Morrone

Soccer Montalto-Rende

San Fili-Scalea

Brutium Cosenza-Paolana

Città di Amantea-Promosport

Scandale-Isola Capo Rizzuto

Caraffa-Sersale

Vigor Lamezia-Soriano

Bivongi Pazzano-StiloMonasterace

Cinquefrondese-Gioiosa Ionica

Ardore-Brancaleone

Palmese-Gioiese

Deliese-Gallico Catona

San Giorgio-Reggiomediterranea

Comprensorio Archi-Bocale