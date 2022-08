Sampdoria-Reggina, prevendita per il settore ospiti aperta fino al 4 agosto

Per acquistare il biglietto per il match di Coppa Italia ci sarà tempo fino a giovedì 4 agosto alle ore 19

E’ attiva la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti dello stadio ”Luigi Ferraris” di Genova in occasione di Sampdoria-Reggina, in programma venerdì 5 agosto alle ore 21:15 e valevole per i Trentaduesimi di Coppa Italia 2022/23.

Sarà possibile acquistare i tagliandi online sul circuito sport.ticketone.it e nelle rivendite TicketOne abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina). La prevendita terminerà giovedì 4 agosto, alle ore 19:00.

Il prezzo stabilito è di € 15,00.