Reggina, si avvicina il momento del debutto: venerdì c’è la Coppa Italia

La Reggina è ufficialmente entrata nella settimana in cui avverrà il debutto ufficiale per la stagione 2022/2023. Venerdì toccherà ad una squadra di Serie A, la Sampdoria di Marco Giampaolo, tenere a battesimo Filippo Inzaghi sulla panchina amaranto, nella sfida valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia.

Il test di sabato sera a Salerno ha certamente fornito ottimi spunti e indicazioni al tecnico piacentino, grazie al doppio impegno contro Adana Demirspor e Salernitana, durante il quale è sceso in campo gran parte dell’organico. Restano ancora pochi giorni per lavorare, limare ulteriormente i dettagli, integrare al meglio gli ultimi arrivati e scegliere i primi undici titolari della Reggina versione Inzaghi.

Venerdì 5 agosto, alle ore 21:15 (prevista la diretta televisiva su Italia 1), lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova aprirà i propri cancelli per questa sfida tra due squadre ancora in rodaggio. I blucerchiati sono andati in campo sabato sera, proprio come la Reggina, giocando a Istanbul contro il Besiktas (avversario turco come l’Adana per gli amaranto) e pareggiando 1-1.

Nel tabellone della Coppa Italia, Sampdoria-Reggina si colloca nella parte bassa. La vincitrice di questo confronto se la vedrà nei sedicesimi contro la vincente di Venezia-Ascoli il prossimo 19 ottobre.