Promozione, il Melicucco si assicura l’esperienza in mediana di Pantano

Volto nuovo e di grande esperienza e personalità per il Melicucco di mister Claudio Tuoto. Approda in biancorosso il centrocampista Salvatore Pantano, classe ’88 e un curriculum di tutto rispetto, che ho la visto protagonista negli anni in diverse piazze prestigiose, quali Palmi, Cittanova, Rosarno e Gioia Tauro. Viene da una proficua stagione a Cinquefrondi, dove ha trovato spesso e volentieri la via del gol, sfiorando la doppia cifra. Nei giorni scorsi il Melicucco aveva inoltre annunciato l’ingaggio di alcuni giovani interessanti: Rocco Ruggieri, centrocampista classe 2004, lo scorso anno protagonista in Eccellenza con il Soriano; Giovanni Valensise, classe 2006, anche lui centrocampista, il quale arriva dall’ASPI Padre Monti e trova in biancorosso il fratello Davide, classe ’99, prolifico attaccante che nell’ultima stagione ha siglato ben 11 reti.

Di seguito il comunicato del club relativo all’ingaggio di Pantano.

Tutta la società del Melicucco Calcio è lieta di dare il benvenuto a SALVATORE PANTANO, centrocampista carismatico con grandi qualità.

Ha giocato in Eccellenza a Scalea, a Rosarno in Interregionale, nella piana a Cittanova e Gioia Tauro, oltre che a Delianuova. Ritrova il tecnico Claudio Tuoto con il quale è stato compagno di squadra a Palmi.

Ecco le sue prime parole: “Ho scelto Melicucco per la piazza e le ambizioni che mi ha presentato il ds Francesco Mercuri. Conosco la maggior parte dei ragazzi che sono anche miei ex compagni. Non vedo l’ora di iniziare per dare una mano al Melicucco, per raggiungere i traguardi prefissati dalla società”.

Benvenuto Salvatore da tutto il popolo biancorosso

