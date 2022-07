Serie D, il San Luca si tiene stretti Pelle e Bruzzaniti

Due importanti riconferme nell’organico del San Luca che mister Francesco Cozza avrà a propria disposizione per la stagione 2022/2023. Il club giallorosso ha annunciato infatti che due elementi cardine da ormai molte stagioni come Antonio Pelle e Domenico Bruzzaniti, resteranno alla corte del tecnico di Cariati.

Entrambi attaccanti e protagonisti della grande ascesa del San Luca dalla Promozione fino alla Serie D, Pelle e Bruzzaniti cominciano il loro quinto anno al “Corrado Alvaro”. Il talentuoso Pelle, classe 2000, ha realizzato finora 9 reti in D con la maglia giallorossa, tuttavia non i primi dato che a soli 16 anni aveva già debuttato nella categoria con la maglia del Roccella, giocando poco più di mezz’ora contro il Gladiator e realizzando addirittura una doppietta. Per quanto riguarda Bruzzaniti, classe ’95, sono state 11 le reti siglate in due stagioni, che si sommano alle tantissime realizzate nel biennio precedente tra Eccellenza e Promozione.

Prima di questa doppia riconferma, il San Luca aveva anche annunciato l’ingaggio di Gioele Signorelli, centrocampista classe 2004, proveniente dal settore giovanile della Turris e, prima ancora, del Catania.