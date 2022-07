Serie D, graduatorie per i ripescaggi: il Rende è in prima fila

La Lega Nazionale Dilettanti ha diffuso le graduatorie riguardanti le squadre in lizza per gli eventuali ripescaggi che si rendessero necessari al completamento degli organici di Serie D. I club sono stati suddivisi in due distinte classifiche: società perdenti gli spareggi tra le seconde di Eccellenza e società perdenti playout di Serie D o retrocesse a causa di un distacco superiore a 8 punti. Una terza graduatoria, composta solo da due squadre, riguarda le società retrocesse direttamente (ultimo o penultimo posto) che rientrerebbero in gioco solo qualora ci fossero ulteriori posti vacanti.

Delle 23 domande inizialmente presentate, ne sono state respinte 3: Agropoli, Bisceglie e Giugliano. Tra le altre 20 ancora in corsa, in pole position per il ripescaggio ci sono Giorgione e Rende, prime classificate nelle due graduatorie. In baso al regolamento la prima società riammessa sarà la perdente di uno spareggio di Eccellenza, la seconda invece sarà una retrocessa dalla D, poi si proseguirà in maniera alternata. Stando così le cose dunque, e fatte salve ulteriori, inattese ma possibili, variazioni, il Rende potrà prendere parte al prossimo torneo di Serie D qualora ci fossero almeno due posti vuoti da colmare. Non resta che attendere le prossime comunicazioni della LND, ma in casa biancorossa serpeggia una cauto ottimismo.

Queste le graduatorie complete.

SOCIETA’ PERDENTI SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA (I e II turno, s.s. 2021/2022)

1) GIORGIONE punti 47

2) CITTA’ DI ISERNIA punti 44

3) COLORNO punti 43

4) ATLETICO ASCOLI punti 37

5) BORGARO NOBIS punti 35

6) CITTADELLA VIS MODENA punti 33

7) L’AQUILA 1927 punti 23

8) AKRAGAS 2018 punti 17

9) SAN MARZANO CALCIO punti 16

10) U.S. LIVORNO punti 8

SOCIETA’ SERIE D PERDENTI PLAY-OUT E RETROCESSE A SEGUITO DI DISTACCO SUPERIORE PUNTI 8, s.s.

2021/2022

1) RENDE punti 47

2) AMBROSIANA punti 41

3) CARAVAGGIO punti 40

4) INSIEME FORMIA punti 35

5) PROGRESSO punti 34,5

6) IMPERIA punti 26

7) CASTELFIDARDO punti 24

8) RG TICINO punti 23

SOCIETA’ SERIE D RETROCESSE DIRETTAMENTE, s.s. 2021/2022

1) LATTE DOLCE punti 44

2) LAVAGNESE punti 43