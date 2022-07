Reggina, Saladini: “Il club è un’istituzione per Reggio, lo riporteremo dove merita”

Dalle colonne del quotidiano sportivo, il neo proprietario del club amaranto ha parlato dei suoi obiettivi e del futuro del club. In programma progetti importanti anche per il Granillo ed il centro sportivo S. Agata

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il neo patron amaranto Felice Saladini ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto ad acquistare la Reggina e delle sue ambizioni per il futuro. Queste le sue dichiarazioni:

PROGETTO REGGINA

“Ho preso la Reggina perché credo nei valori dello sport ed in una Calabria forte, dinamica, apprezzata e rispettata. La Reggina è una vera istituzione per Reggio, per i calabresi e merita ogni sforzo. Può rivelarsi un volano importante di crescita sportiva, culturale, civile. Ho formato una squadra di persone serie, per bene, animate dall’entusiasmo di lavorare per raggiungere lo stesso obiettivo: riportare la Reggina dove merita e restarci stabilmente”

AMBIZIONI, OBIETTIVI E DEBITI DEL CLUB

“Stiamo redigendo progetti importanti sia per il Granillo che per il centro sportivo Sant’Agata. E abbiamo incontrato molta disponibilità nelle istituzioni. Pubblico e privato devono e possono andare a braccetto. Siamo nella Reggina da un mese e, mi creda, abbiamo trovato una situazione delicata, ereditando debiti molto pesanti . Per accollarceli, lo sforzo iniziale è stato enorme, ma l’abbiamo sostenuto con la certezza che ne valga la pena“.

SANTO ROMEO