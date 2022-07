Campagna abbonamenti Reggina, gli orari della biglietteria dal 25 luglio

Tutte le info utili per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2022/2023

Dietro queste bandiere ci siamo ancora noi. Da lunedì 25 luglio inizia la seconda settimana di campagna abbonamenti per la stagione 2022/23.

Di seguito, date ed orari di apertura del punto vendita ufficiale, all’interno dello stadio Oreste Granillo (lato Tribuna Ovest):

Lunedì 25 luglio | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Martedì 26 luglio | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Mercoledì 27 luglio | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Giovedì 28 luglio | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Venerdì 29 luglio | dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

*Chiuso sabato 30 e domenica 31 luglio.

Date ed orari riguardanti la settimana successiva (dall’1 agosto in poi), verranno comunicati nei giorni successivi.

ONLINE E ALTRI PUNTI VENDITA

Sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. Dopo aver completato l’operazione, sarà rilasciata una ricevuta che dovrà essere presentata presso il punto vendita ufficiale (Area Hospitality). Per qualsiasi informazione contattare biglietteria@reggina1914.it.

SPECIALE PROMO HELBIZ LIVE

Coloro i quali sottoscriveranno l’abbonamento, avranno la possibilità di accedere a un codice promo “REGGINAFUORICASA” per acquistare il pacchetto di tutte le gare in trasferta della Reggina su Helbiz Live, a soli 24,99€.

Ufficio Stampa Reggina 1914