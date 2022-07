Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Federico Ravaglia

Tra i pali della nuova Reggina di mister Inzaghi si registra una doppia novità e dopo l’annuncio di Colombi, preveniente dal Parma, sempre in arrivo dall’Emilia approda in riva allo Stretto un altro estremo difensore, Federico Ravaglia.

Per il portiere classe ’99 la Reggina ha ottenuto il prestito da parte del Bologna, club della sua città d’origine e che ne detiene il cartellino. Tuttavia con la maglia felsinea le presenza di Ravaglia sono appena 4, tutte in Serie A e risalenti al torneo 2020/2021, con debutto assoluto il 13 dicembre 2020 contro la Roma; il portiere aveva già alle spalle molte apparizioni in panchina in massima serie, la prima risalente addirittura al settembre 2016, quando si destreggiava ancora nel vivaio rossoblù dove si è ritagliato per anni un ruolo da protagonista. Negli anni gli emiliani lo hanno più volte mandato in giro a farsi le ossa: in Serie C, prima al Sudtirol dove ha raccolto solo una presenza, poi al Gubbio dove ha invece giocato da titolare due terzi degli incontri. L’ultimo prestito lo scorso anno, dove Ravaglia ha difeso i pali del Frosinone per 27 partite di Serie B.

Due soli incroci con la Reggina, entrambi avvenuti nell’ultima stagione quando Ravaglia militava nel Frosinone: 0-0 la sfida del “Granillo” mentre al ritorno allo “Stirpe” netto 3-0 per i ciociari.