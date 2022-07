Altri due colpi di spessore per il calciomercato della Reggina. Il direttore sportivo Massimo Taibi ha chiuso le operazioni per portare in amaranto l’esterno offensivo Luigi Canotto (classe 1994) dal Frosinone e il difensore centrale (può giocare anche terzino sinistro) Riccardo Gagliolo (classe 1990) dalla Salernitana.

Altri due acquisti di spessore per gli amaranto

Ultime News

Dilettanti Eccellenza, il nuovo organigramma del Gallico Catona 22/07/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Riceviamo e pubblichiamo Gallico Catona, ecco il nuovo organigramma. La squadra è stata iscritta per la decima volta nel campionato di eccellenza, perfezionata anche l’iscrizione nel campionato juniores. Mercoledì 21...

Reggina Reggina, dalla Fiorentina arrivano tre giovani promesse 22/07/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Vittorio Agostinelli (centrocampista classe 2002), Eduard Dutu (difensore classe 2001) e Niccolò Pierozzi...

Reggina Calciomercato, Reggina scatenata: presi Canotto e Gagliolo 22/07/2022 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Altri due colpi di spessore per il calciomercato della Reggina. Il direttore sportivo Massimo Taibi ha chiuso le operazioni per portare in amaranto l’esterno offensivo Luigi Canotto (classe 1994) dal Frosinone e il...