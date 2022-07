Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Simone Colombi

La terza novità di mercato della Reggina versione 2022/2023 è rappresentata da Simone Colombi, estremo difensore che vestirà la maglia amaranto dopo aver firmato un contratto triennale.

Trentuno anni compiuti il 1° luglio, Colombi è arrivato a Reggio direttamente dal Parma, dove ha militato nelle ultime tre stagioni, trovando però poco spazio, coperto prima da Sepe nei due campionati di Serie A, poi da Buffon nell’ultima annata di B. In totale con i ducali ha giocato 14 volte, con 6 presenze in A, 5 in Coppa Italia e 3 in B. Nativo di Seriate, provincia di Bergamo, è cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, e proprio dagli orobici è stato ceduto in prestito molte volte: Pergocrema, Alessandria, Juve Stabia, Modena, Padova e Carpi. Nel 2014, senza mai debuttare con i neroazzurri, passò a titolo definitivo al Cagliari, con il quale esordì in Serie A ma collezionando appena 3 presenze in tutto il campionato; l’estate successiva riprese a girare in prestito e dopo mezza stagione a Palermo, a gennaio 2016 tornò a Carpi, dove aveva giocato già 20 partite in B due anni prima. Stavolta gli emiliani sono in Serie A e per lui c’è una sola apparizione, tuttavia il club, appena retrocesso, rileva il suo cartellino e per le successive tre stagioni Colombi è un punto fermo del Carpi, con il quale disputerà altre 75 partite in Serie B. Infine il già citato passaggio al Parma nell’estate 2019, il suo ottavo campionato cadetto, per un totale di 170 presenze nella categoria.

Per 4 volte è stato avversario della Reggina, la seconda di queste in Coppa Italia ad agosto 2012: tra i pali del Modena, incassò una sonora sconfitta al “Braglia” per 5-1, maturata durante i tempi supplementari. In Serie B gli altri precedenti: il primo con la Juve Stabia vittoriosa al “Granillo” per 2-1 nel 2011; nel 2013, dopo il confronto di coppa, ancora a Modena, gara finita 1-1; ultimo incrocio nel 2014, quando al “Cabassi” di Carpi gli amaranto vinsero 3-0. Il suo primo storico incontro con la Reggina avvenne però in Serie A nel 2009, quando gli amaranto vinsero 1-0 in casa dell’Atalanta grazie al gol di Ceravolo, mentre un giovanissimo Colombi seguiva il match dalla panchina.