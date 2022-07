Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Michele Camporese

Il quarto nuovo arrivato alla Reggina è il difensore Michele Camporese, acquisito a titolo definitivo dal Pordenone, il quale ha siglato un contratto che lo legherà alla maglia amaranto per tre anni.

Nato a Tirrenia, in provincia di Pisa, il 19 maggio del 1992, con la maglia della Fiorentina ha seguito la trafila del settore giovanile, fino a debuttare in prima squadra e in Serie A, il 20 novembre del 2010, in un Milan-Fiorentina terminato 1-0. Con la maglia viola, Camporese giocò 16 partite in due stagioni, trovando anche il suo primo gol nel successo toscano a Palermo per 4-2 del 13 febbraio 2011. In seguito arrivarono alcune esperienze in prestito, prima al Cesena, poi al Bari, finché nell’estate del 2015 passò a titolo definitivo all’Empoli, di nuovo in A, trovando pochissimo spazio con appena 2 presenze. Si accasa poi al Benevento, con il quale conquista la promozione in massima serie nel 2016/2017 giocando 28 partite; l’anno successivo però i sanniti lo cedono al Foggia, dove resta fino al 2019, quando si accasa al Pordenone con il quale gioca 69 partite di campionato in due anni e mezzo, passando in prestito al Cosenza lo scorso gennaio. Per Camporese le presenze in Serie B sono ben 207, più altre 12 tra playoff e playout.

Per 4 volte è sceso in campo contro la Reggina, sempre in Serie B. La prima volta fu in un Reggina-Cesena del maggio 2014, con gli amaranto già retrocessi e i romagnoli che vinsero 2-1; più recenti gli altri tre incroci: un successo amaranto e un pareggio con il Pordenone (febbraio e settembre 2021); sconfitta per Camporese anche lo scorso marzo, nel derby con il Cosenza vinto dalla Reggina 1-0.