Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Lorenzo Di Stefano

Il primo volto nuovo ufficializzato dalla Reggina nel mercato 2022/2023 è quello di Lorenzo Di Stefano, promettente attaccante classe 2002 che disputerà il suo primo campionato tra i “grandi” dopo gli ottimi riscontri ottenuti a livello giovanile.

Catanese di nascita, Di Stefano compirà vent’anni il prossimo 19 settembre. Arrivato alla Reggina in prestito per un anno dalla Sampdoria, si troverà ad affrontare propria la squadra che detiene il suo cartellino il prossimo 5 agosto in Coppa Italia. Nelle ultime due stagioni è stato grande protagonista nel campionato Primavera 1, dove proprio in maglia blucerchiata ha realizzato ben 31 reti. Può essere impiegato sia da prima punta che da attaccante esterno in un tridente.