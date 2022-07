Reggina, i nuovi amaranto: la scheda di Joel Obi

Dopo la straordinaria salvezza ottenuta con la Salernitana, Obi torna in B per sposare la causa amaranto

A completare la cinquina messa sul tavolo dalla Reggina in poco più di ventiquattro ore, è stato Joel Obi, centrocampista nigeriano cresciuto calcisticamente in Italia.

Trentuno anni compiuti il 22 maggio, le qualità del mediano nato a Lagos si notano fin da ragazzino, tanto da attirare gli osservatori dell’Inter che lo vestono di neroazzurro. Per Obi il debutto in Serie A arriva il 17 ottobre 2010, nel successo dell’Inter a Cagliari; con i nerazzurri giocherà in totale 50 partite in campionato fino al 2015, spesso condizionato da gravi infortuni, segnando un solo gol ma pesantissimo in un derby terminato 1-1 contro il Milan allenato proprio da Inzaghi, con la parentesi di una stagione a Parma dove trova poco spazio. Passa al Torino dove resta per tre stagioni giocando 52 incontri e segnando 6 reti, poi va al Chievo ma resta solo sei mesi; a gennaio 2019 infatti si trasferisce in Turchia, all’Alanyaspor, un prestito che lo riporta al Chievo già a giugno, dove affronta da protagonista due campionati di Serie B, giocando 56 incontri e firmando 5 gol. Dopo il fallimento dei clivensi approda alla Salernitana, con la quale partecipa attivamente alla straordinaria impresa dello scorso anno con ben 21 presenze, raggiungendo quota 141 totali in Serie A.

Sono appena 2 i suoi precedenti contro la Reggina: in Serie B con il Chievo, nel marzo 2021, il pareggio per 1-1 acciuffato in extremis dagli amaranto al “Granillo”; in Coppa Italia lo scorso agosto, con il successo della Salernitana per 2-0.