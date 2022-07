Reggina, Folo verso Bari: gli amaranto virano su altri obiettivi

La squadra pugliese si prepara ad affondare il colpo decisivo per il centrocampista ex Reggina. Il club amaranto è pronto a virare su altri obiettivi: per il centrocampo avviati i contatti per Brescianini e Valzania

Brutte notizie per i tifosi amaranto che speravano nel ritorno di Michael Folorunsho. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il Bari sarebbe pronto ad affondare il colpo decisivo per concludere la trattativa e riportare “The Mask” in Puglia dopo l’esperienza del 2019. Nella giornata di ieri ci sono stati diversi contatti tra la società biancorossa e il Napoli che hanno portato ad un riscontro positivo e ad una base d’accordo per il trasferimento.

La Reggina, a questo punto, sarà costretta a virare su altri obiettivi: tra i tanti calciatori accostati sul taccuino del direttore sportivo Massimo Taibi due nomi caldi sono quelli di Marco Brescianini (Milan) e Luca Valzania (Cremonese). Quest’ultimo ha espresso il suo gradimento per un eventuale trasferimento a Reggio ed è in cima alla lista dei desideri di mister Inzaghi per rinforzare il centrocampo.

SANTO ROMEO