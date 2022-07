Reggina, anche Bellomo in uscita: si avvicina il ritorno al Bari

Dopo tre stagioni e mezzo, sembra essere ormai giunto al capolinea il rapporto fra Nicola Bellomo e la Reggina. La società amaranto ha l’assoluta necessità di piazzare alcuni elementi in uscita e il fantasista potrebbe rientrare tra i possibili partenti, proprio in direzione Bari. Bellomo tornerebbe di corsa nella squadra della sua città natale, con la quale l’ultima presenza risale ormai a sette stagioni fa, quando lasciò la Puglia per accasarsi al Chievo Verona.

I due club sono a lavoro per trovare un’intesa e portare a termine la trattativa, che con molta probabilità verrà intavolata sulla base di uno scambio. Secondo le ultime indiscrezioni, il Bari avrebbe proposto alla Reggina due contropartita tecniche, il difensore Francesco Belli o in alternativa il cartellino del centrocampista Lorenzo Lollo.

SANTO ROMEO