Reggina, parla l’agente di Menez: “È felice alla Reggina, vuole restare”

Nonostante due stagioni altalenanti contrassegnate da pochi lampi e diverse assenze dovute ad una condizione fisica precaria, a meno di clamorosi colpi di scena il futuro di Jeremy Menez dovrebbe essere ancora in amaranto. Nel corso di un’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, Kevin Menez, procuratore e fratello del giocatore, ha fatto il punto della situazione sottolineando come Houdini sia felice alla Reggina e desideroso di rivalsa. Queste le sue dichiarazioni:

“Jeremy ha tanta voglia di ricominciare, lo spirito è quello giusto. Il calcio è la sua passione, la sua vita e dopo questi mesi di stop adesso non vede l’ora di tornare in campo con grande entusiasmo. Lui si trova benissimo alla Reggina e a Reggio Calabria, ha ancora un anno di contratto con il club. Adesso ha iniziato con passione questa nuova avventura, grazie alla nuova proprietà, ritroverà anche mister Pippo Inzaghi ed è molto contento dei presupposti. Rapporto con gli allenatori? Diciamo che il rapporto che aveva con Stellone era diverso da quello che si era creato con altri. I risultati si sono visti in campo. Stellone lo ha rigenerato, ha giocato con fiducia e continuità e questo per lui è fondamentale”.