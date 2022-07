Calciomercato Reggina: amaranto attivissimi, sette rinforzi per Inzaghi. I nomi

Reggina molto attiva sul mercato. Il club amaranto ha definito sette acquisti che a breve verranno ufficializzati ed altri due sono in fase di chiusura.

Tris di prestiti dalla Fiorentina. Arrivano in amaranto i giovani Vittorio Agostinelli (centrocampista classe 2002), Eduard Dutu (difensore centrale del 2001) e l’esterno difensivo Edoardo Pierozzi (20 anni). Già depositato in Lega il contratto di Lorenzo Di Stefano, giovane attaccante, classe 2002, arriva in prestito dalla Sampdoria (nella Primavera blucerchiata ha messo a segno 31 gol in 60 presenze). I due portieri per la prossima stagione saranno Federico Ravaglia (classe 1999) in prestito dal Bologna e reduce dall’esperienza a Frosinone e Simone Colombi (31 anni) ex Parma. La Reggina ha acquistato il centrocampista Alessandro Lombardi, classe 2000, reduce da due campionati da titolare nell’Imolese.

In via di definizione l’acquisto del difensore centrale Michele Camporese, 30 anni, giocatore di grande affidabilità e molto prolifico in zona offensiva. Anche per Joel Obi la trattativa prosegue.