Reggina, primo impegno ufficiale: il 30 luglio a Salerno per il trofeo Angelo Iervolino

“L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare che il 30 luglio allo Stadio “Arechi” si svolgerà il 1º Trofeo Angelo Iervolino, triangolare intitolato alla memoria del fratello del Presidente Iervolino prematuramente scomparso, grande appassionato di calcio e sport. Nel corso della serata saranno inoltre svelate le maglie ufficiali per la Stagione 2022/2023. Il Trofeo vedrà sfidarsi a partire dalle ore 19:30 Salernitana, Adana Demirspor e Reggina. I biglietti saranno in vendita online e nei punti vendita VivaTicket a partire dalle ore 15:00 di domani, martedì 19 luglio. Gli abbonati potranno acquistare il biglietto, usufruendo della tariffa ridotta, in qualsiasi settore. L’evento contribuirà a sostenere l’Associazione Italiana Leucemia”.