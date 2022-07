Promozione, la Cinquefrondese ingaggia l’attaccante Ierinò

Prosegue il mercato di alto profilo della Cinquefrondese che ambisce a recitare un ruolo importante nel prossimo campionato di Promozione. Il club pianigiano si è assicurato Tommaso Ierinò, esterno d’attacco classe 2002 proveniente dal Gioiosa Ionica.

Di seguito il comunicato del club.

Continua la campagna di rafforzamento della Cinquefrondese che dopo gli acquisti di Audino e Angiò in difesa e la conferma a centrocampo di Attisano, mette a segno un colpo in avanti con l’arrivo di Tommaso Ierinò.

Il talentuoso attaccante esterno classe 2002 scuola Us Gioiosa Jonica, dopo essersi formato nel vivaio della squadra Jonica, ha esordito ancora quindicenne in prima squadra, disputando il campionato di Promozione e con la stessa società ha conquistato anche la storica promozione in Eccellenza.

Ierinò arriva alla corte di Logozzo con grandi credenziali nonostante la giovane età.

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura e ringrazio la società per avermi fortemente voluto. Arrivo a Cinquefrondi con grande entusiasmo ritrovando mister Logozzo con il quale in passato mi sono sempre trovato bene. Spero insieme ai miei compagni di fare bene e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Da parte mia non posso che assicurare il massimo impegno.”

Queste le prime parole del neo arrivato in casa Cinquefrondi.