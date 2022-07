Serie D, il Locri cala un poker d’assi sul mercato

Quattro volti nuovi per il Locri che inserisce tasselli importanti nel proprio mosaico, proseguendo verso il completamento dell’organico a disposizione di mister Mancini.

Questi gli ultimi arrivati in casa amaranto: Alessandro Ficara (nell’immagine di copertina), seconda punta classe ’91, ex Cittanovese, Gravina, Casarano, Fiuggi e Vastese, dopo una lunga esperienza in Germania tra il 2011 e il 2018; Andrea Congiu, difensore centrale classe ’93, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Lanuesi, Torres, Arzachena e Matese, collezionando oltre 160 presenze in D; Luciano Mazzone, duttile centrocampista classe 2001 e originario di Gioiosa Jonica, ex Virtus Francavilla, Sant’Agata e ACR Messina, con la quale ha vinto il campionato nel 2021; Mariano Felline, attaccante classe 2004, proveniente dalla squadra giovanile del Soccer Team Fasano.