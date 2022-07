Reggina, il calendario nel dettaglio: sei gare consecutive contro le “favorite”

Svelato ieri il calendario di Serie B. La Reggina debutterà in trasferta a Ferrara contro la Spal, mentre nella seconda giornata sarà di scena a Terni.Particolarmente difficile il cammino dalla 11esima giornata alla 16^ (non che le altre siano semplici, chiaramente), quando la Reggina affronterà in serie: Cagliari, Genoa, Venezia, Benevento, Brescia e Frosinone, tutte squadre candidate alla vittoria finale del campionato (dal 29 ottobre all’8 dicembre). Gli amaranto nel girone d’andata saranno impegnati fuori casa a Cagliari, Venezia e Brescia.