Promozione, la Cinquefrondese si assicura il centrale Angiò

Il difensore approda in biancoazzurro ritrovando mister Logozzo, già conosciuto nella sua esperienza al Gioiosa

La Cinquefrondese blinda la difesa e dopo aver annunciato l’ingaggio di Audino, ufficializza l’arrivo anche di Pasquale Angiò, esperto centrale già allenato da mister Logozzo a Gioiosa.

Di seguito il comunicato del club.

Non si ferma il mercato della Cinquefrondese decisa a farsi trovare pronta nella sua seconda partecipazione al campionato di Promozione.

Il ds Arena mette a segno il secondo colpo di mercato assicurandosi le prestazioni del talentuoso difensore Pasquale Angiò.

Curriculum importante per il difensore classe ’90 arrivato alla corte di mister Lagozzo.

Cresciuto nel settore giovanile del Potenza, passa alla primavera del Messina e disputa con l’Igea Virtus il campionato di serie C2.

Poi tanta serie D, Boville Enrica, Gaeta, Pisticci, Arzachena e Interpiana.

Ancora un passaggio in Lega Pro con Milazzo ed Ebolitana per fare ritorno in Serie D a Riccione.

Dopo le varie esperienze fuori regione, il passaggio al Guardavalle in eccellenza, Serrese, Brancaleone e Gioiosa in promozione, per fare ritorno nell’ultima stagione a Brancaleone dove è tra i protagonisti della vittoria del campionato.

“Ringrazio la società per avermi voluto fortemente – dichiara Angiò – cercherò di dimostrare che non si sono sbagliati. Adesso toccherà a me e ai miei nuovi compagni disputare una stagione all’altezza delle aspettative. Ritrovo comunque alcuni amici e soprattutto mister Logozzo con il quale c’è un ottimo rapporto.”

