Promozione, ancora rinnovi per il Ravagnese: confermati altri tre calciatori

In casa Ravagnese proseguono i rinnovi contrattuali, e dopo Pangallo, Fava, Gullì e Ventura, tocca stavolta al difensore Colo, al centrocampista Cuzzola e all’esterno Assumma.

Di seguito il comunicato del club.

Proseguono i rinnovi in casa Ravagnese: l’avventura in biancazzurro continua per il difensore centrale Andrea Colo (1991), il centrocampista Domenico Cuzzola (2002) e l’esterno sinistro Vincenzo Assumma (1997).