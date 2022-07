Promozione, l’appello della Bovalinese: “Necessario l’aiuto di altre forze per il futuro del club”

A pochi giorni dalla scadenza dei termini per l'iscrizione al campionato, il destino del club resta in bilico

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per le iscrizioni al prossimo campionato di Promozione e per la Bovalinese la partecipazione è a forte rischio. La società amaranto, che negli ultimi anni ha dovuto far fronte anche ai problemi legati alla pandemia, ha lanciato un appello pubblico per richiedere un aiuto concreto, in modo da poter affrontare la stagione post-retrocessione.

Di seguito il comunicato del club.

La dirigenza della ASD Bovalinese 1911, che in questi ultimi anni ha avuto l’onore e il piacere di rappresentare Bovalino nel panorama calcistico regionale, dopo una serena e attenta riflessione rivolge un appello a tutta la cittadinanza affinché dimostri un concreto interesse nei confronti della squadra e della società.

In questi ultimi anni, nonostante la pandemia e la grave crisi, si sono fatti notevoli sforzi economici per evitare la scomparsa di una realtà calcistica che, per storia e tradizione, è conosciuta anche oltre i confini regionali.

Purtroppo, nonostante la vicinanza di sostenitori e sponsor, l’impegno dei pochi soci non è sufficiente a garantire la partecipazione della ASD Bovalinese 1911 al prossimo campionato di Promozione.

È necessario che altre forze diano il proprio contributo per far sì che Bovalino continui a essere parte importante della storia del calcio calabrese.