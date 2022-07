Promozione, il Borgo Grecanico cambia nome: nasce l’ASD Melito

Ultime News

Raggiunto il campionato di Promozione, la Palmese è adesso al lavoro per allestire una squadra competitiva in grado di essere protagonista fin da subito. Attraverso i portali social del club, il presidente neroverde Francesco...

Il Ravagnese muove i primi passi verso la nuova stagione, cominciando a porre i tasselli del nuovo organico. Il primo è rappresentato da Gianluca Pangallo, capitano biancoazzurro e punto di riferimento per il sodalizio reggino...

Il Borgo Grecanico cambia nome. Il club nato anni fa per rappresentare l’area grecanica e fungere da punto di riferimento e aggregazione per i giovani del luogo, nel tempo si è consacrato compiendo un’ascesa...

Dilettanti

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per le iscrizioni al prossimo campionato di Promozione e per la Bovalinese la partecipazione è a forte rischio. La società amaranto, che negli ultimi anni ha dovuto far fronte anche ai...