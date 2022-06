Eccellenza, l’intramontabile Caputo tra i protagonisti della stagione: “Giocherò ancora un altro anno”

Dopo aver difeso i pali del Gioiosa, il portiere campano sta vagliando le tante proposte ricevute per scegliere l'ultima maglia da indossare in carriera

Altra stagione da protagonista per Carmine Caputo, che alla soglia dei quarant’anni (il prossimo 12 agosto) ha dimostrato ancora una volta la voglia di mettersi in gioco e il desiderio di divertirsi come se il tempo non trascorra mai. L’ultimo campionato di Eccellenza lo ha visto difendere i pali della porta del Gioiosa; intervenuto ai microfoni di RNP, il portiere campano ha però ammesso che il prossimo campionato potrebbe essere l’ultimo per lui e di non aver ancora scelto quale maglia vestirà.

“Vengo da una stagione soddisfacente a livello di risultati e di rendimento, ritengo di aver dato una mano nella conquista di qualche punto pesante per la salvezza del Gioiosa. Il prossimo anno per me sarà probabilmente l’ultimo da calciatore, ho ancora tanta voglia di allenarmi e mettermi a disposizione dei compagni, ma non si può giocare in eterno e al termine della prossima stagione potrei decidere di chiudere la mia carriera”.

Gioiosa nell’ultima stagione e prima ancora tantissime maglie importanti indossate da Caputo nella sua lunga carriera, che lo ha portato a diventare uno dei volti più noti e autorevoli del calcio calabrese. Ma quale porta difenderà nella sua (probabile) ultima stagione agonistica? “Sto valutando varie richieste ricevute e ancora non ho deciso dove giocherò, – ha affermato Caputo – ma non ho fretta, sceglierò con calma la soluzione migliore. Ho deciso di proseguire ancora perché sto bene, nell’ultima stagione non ho subito alcun infortunio e mi sono sempre allenato alla grande; penso di poter dare ancora tanto e il rendimento dell’ultima annata me lo conferma. Dopo aver appeso i guanti al chiodo seguirò altre strade, sicuramente sempre legate al mondo del calcio.”