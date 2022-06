Spareggi Eccellenza, la Reggiomediterranea attende il San Marzano

La Reggiomediterranea tornerà in campo domenica 5 giugno alle ore 16:30, quando i cancelli del “Longhi-Bovetto” di Croce Valanidi accoglieranno i tanti tifosi pronti a spingere la squadra amaranto verso le finali dei Playoff Nazionali di Eccellenza. In programma la partita di ritorno del match contro il San Marzano, compagine campana contro la quale i ragazzi di mister Misiti hanno ottenuto domenica scorsa un prezioso pareggio nei primi 90′ di questo doppio confronto.

Un pari d’oro maturato in extremis grazie all’ennesima firma stagionale da parte di Nicolas Lancioni, ancora una volta risultato decisivo come tante altre volte nel corso dell’annata. Si ripartirà da questo 1-1 che lascia ancora tutto in bilico, con Cordova e compagni pronti a vender cara la pelle per superare l’ostacolo e presentarsi così all’ultimo atto di questi spareggi, con tutte le carte in regola per potersi giocare la Serie D contro una tra Angri e C.S. Vultur (i campani hanno ipotecato il passaggio del turno vincendo 3-0 in Basilicata).

Per questo match, mister Misiti ha convocato praticamente tutti gli effettivi a disposizione, ben 25. L’elenco completo dei convocati:

Portieri: Currà, De Benedetto, Morabito.

Difensori: Cordova, Foti, Lanza, Marino, Ramallo, Simionato.

Centrocampisti: Ambroggio, Dalloro, Gonzalez, Lopez, Melchionna, Ramacciotti, Tersinio, Verduci.

Attaccanti: Costantino, Franzò, Giordano, Lancioni, Moncalieri, Pesce, Puntoriere, Sarica.