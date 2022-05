Serie D, playout: pareggio fatale per il Rende di Franceschini, si salva il Castrovillari

Lo 0-0 dopo 120' sancisce la salvezza del Castrovillari e il ritorno in Eccellenza per il Rende

Un pareggio amarissimo per il Rende guidato da Ivan Franceschini, condannato alla retrocessione in Eccellenza nel duello fratricida in casa del Castrovillari.

Lo 0-0 dopo 90 minuti, rimasto inalterato anche al 120′, sancisce in ritorno in Eccellenza dei biancorossi che vi mancavano da molto tempo, mentre i Lupi del Pollino riescono ad ottenere la possibilità di giocare ancora in Serie D. A mister Franceschini, arrivato a stagione in corso sulla panchina del Rende, non è bastato infondere fiducia e motivazioni nei suoi in questo scorcio finale della stagione. La salvezza diretta è stata mancata per una manciata di punti e questo risultato ad occhiali condanna la squadra cosentina, che nelle scorse stagioni ha militato in Serie C, alla retrocessione.