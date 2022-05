Serie D, semifinali playoff: Lamezia Terme sconfitto, in finale Acireale e Cavese

Si chiude con la sconfitta in semifinale playoff la stagione del Lamezia Terme, che dopo il quarto posto finale al termine della regular season nel Girone I di Serie D, è stato battuto per 4-2 ad Acireale nel primo atto degli spareggi. L’avvio per la squadra di Campilongo è promettente, con Haberkon che al 6′ sblocca il risultato; i lametini, obbligati a vincere, arrivano al riposo avanti e al 3′ della ripresa trovano addirittura il raddoppio grazie al sigillo di Bezzon, talento scuola Reggina. Reazione rabbiosa da parte dell’Acireale che un minuto più tardi accorcia su rigore trasformato da Lodi e sempre lui al 10′ sigla il pareggio; un altro giro di lancette e i siciliani compiono il sorpasso con Garretto. Tre gol presi in sette minuti sembrano distruggere l’entusiasmo del Lamezia, che in pieno recupero incassa la quarta rete firmata da Cristiani.

L’Acireale tornerà in campo domenica per la finale a Cava de’ Tirreni: la Cavese si è imposta nell’altra semifinale battendo 2-0 il Città di Sant’Agata grazie ai gol di Allegretti e Palma nella ripresa.