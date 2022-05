Serie D, il recupero: pirotecnico pareggio tra San Luca e Santa Maria

I gol di Bruzzaniti, Crucitti e Godano non bastano ai giallorossi, fermati dalla tripletta di Maggio

Termina con uno spettacolare 3-3 il recupero della 36^ giornata del Girone I di Serie D tra San Luca e Polisportiva Santa Maria, gara inizialmente rinviata a causa del maltempo. Sul “Corrado Alvaro” è arrivata ancora la pioggia ma stavolta di gol: padroni di casa sul doppio vantaggio nella prima mezz’ora con Bruzzaniti e Crucitti; il bomber ospite Maggio accorcia su rigore e al quarto d’ora della ripresa firma il pari. San Luca di nuovo avanti a 10′ dal termine con Godano, ma dopo una manciata di minuti ancora Maggio realizza il definitivo pari campano.

Classifica

78 Gelbison**

74 Cavese**

69 Acireale**

66 FC Lamezia Terme**

60 Sant’Agata*

52 Cittanova**

50 Licata**

49 Paternò**

48 Santa Maria**

46 Real Aversa**

41 Portici**

41 Trapani**

41 San Luca**

40 Sancataldese**

36 Giarre**

36 Rende**

35 Castrovillari**

26 Troina** (-6)

13 Biancavilla* (-1)

*una partita in meno

**due partite in meno



Gelbison promossa in Serie C

Biancavilla retrocesso in Eccellenza

Prossimo turno – 38^ giornata (22/05/2022)

Biancavilla-Castrovillari

Cavese-Città di Acireale

FC Lamezia Terme-Rende

Gelbison-Pol. Santa Maria del Cilento

Licata-Giarre

Paternò-Cittanova

Portici-Sancataldese

Real Aversa-Trapani

San Luca-Troina

Riposa: Città di Sant’Agata