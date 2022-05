Under 19, il Gallico Catona batte il Boca Nuova Melito e vola in finale

Il Gallico Catona conquista il diritto di giocare l’atto finale del campionato Under 19 2021/2022, battendo il Boca Nuova Melito nella semifinale di Croce Valanidi. La squadra di mister Notaro si aggiudica con merito l’incontro, trovando il vantaggio al 19′ del primo tempo con Diallo, che qualche minuto prima aveva colpito la traversa. La reazione del Boca non arriva, il portiere rossoblù Tortorella non corre mai pericoli concreti. In avvio di ripresa biancorossi in dieci per il secondo giallo rimediato da Neri; al 41′ in contropiede Zappalà fissa il risultato sul 2-0. Martedì 17, al Centro Tecnico Federale di Catanzaro, il Gallico Catona affronterà la Morrone, che si è aggiudicata la propria semifinale battendo 7-0 lo Sporting Catanzaro Lido.

Di seguito il messaggio celebrativo diffuso dal Gallico Catona attraverso i propri social.

