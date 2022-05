Serie D, i recuperi: colpo Rende a Castrovillari, Acireale fermato dal Licata

Si sono disputati gli ultimi tre incontri da recuperare del Girone I di Serie D, che da mercoledì riprenderà regolarmente per il rush finale con le ultime quattro giornate. Il Rende si aggiudica il derby-salvezza in casa del Castrovillari per 1-0, decide la rete di Nardini nella ripresa. L’Acireale perde altri due punti pareggiando in casa 3-3 contro il Licata: ospiti per tre volte in vantaggio, prima con Gueye, poi con la doppietta di Talla; i granata per tre volte impattano il risultato, a segno Figliomeni, Tumminelli e Savanarola. Sancataldese virtualmente in salvo grazie al successo di misura sul Troina, decide un gol di Cess.

Risultati dei recuperi (01/05/2022)

30^ giornata – Castrovillari-Rende 0-1

31^ giornata – Città di Acireale-Licata 3-3

31^giornata – Sancataldese-Troina 1-0

Classifica

71 Gelbison**

67 Cavese**

65 Acireale**

62 FC Lamezia Terme**

55 Sant’Agata*

49 Cittanova**

46 Licata**

45 Paternò**

43 Real Aversa**

41 Portici**

41 Santa Maria**

39 Sancataldese**

39 Trapani**

37 San Luca**

32 Castrovillari*

30 Giarre*

30 Rende**

22 Troina** (-6)

14 Biancavilla*

*una partita in meno

**due partite in meno



Prossimo turno – 35^ giornata (04/05/2022)

Cavese-Paternò

Città di Acireale-FC Lamezia Terme

Città di Sant’Agata-Real Aversa

Cittanova-Portici

Pol. Santa Maria del Cilento-Biancavilla

Rende-San Luca

Sancataldese-Licata

Trapani-Gelbison

Troina-Castrovillari

Riposa: Giarre