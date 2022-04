Eccellenza, ultimi 90′ – Reggiomediterranea e Boca N. Melito ad un passo dal traguardo

Domani in programma gli ultimi 90′ in Eccellenza con ancora diversi verdetti da emettere e alcune sfide molto delicate, sia in alta che in bassa classifica. Con il Gallico Catona già in salvo grazie alla vittoria di domenica scorsa contro il Sersale, tocca a Reggiomediterranea e Boca Nuova Melito riuscire a raccogliere gli ultimi punti per raggiungere i rispettivi traguardi.

A Croce Valanidi la Reggiomediterranea, seconda in classifica, affronterà la Morrone, quarta con 3 punti in meno: in mezzo a loro due, la Paolana, a -1 dai reggini. Per la squadra di Misiti il secondo posto finale resta l’obiettivo principale da ottenere; con un Locri che ha fatto un campionato a parte (20 punti in più), chiudere alla piazza d’onore sarà molto utile in vista dei playoff grazie ai vantaggi che offre questo piazzamento. La Reggiomed non può permettersi errori contro Trombino e compagni, avendo oltretutto il fiato sul collo da parte della Paolana, la quale sarà impegnata in una trasferta non semplice a Roccella contro il Gioiosa, non ancora salvo.

Le imprese compiute nelle trasferte contro Paolana e Morrone hanno permesso al Boca Nuova Melito di arrivare agli ultimi 90′ con la piena consapevolezza di essere ad un passo da un risultato impensabile appena qualche mese fa, ovvero il raggiungimento della salvezza senza passare dai playout. Un risultato che la squadra di Laface dovrà però garantirsi attraverso l’ultimo match: domani a Bocale arriverà la Bovalinese, che con la sconfitta di domenica scorsa ha conosciuto l’aritmetica retrocessione. I biancorossi saranno in salvo vincendo o, quasi certamente, pareggiando; anche una malaugurata sconfitta potrebbe non rovinare i programmi, qualora il CotroneiCaccuri non dovesse riuscire a vincere a Isola Capo Rizzuto, in un derby-spareggio che potrebbe riproporsi anche nell’unico match playout.