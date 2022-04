Coppa Italia di Serie D, il sogno del Cittanova si infrange a Cerignola

Sfuma ai quarti di finale il sogno del Cittanova, capace di arrivare al terzultimo atto della Coppa Italia di Serie D, manifestazione notoriamente ostile alle calabresi, cedendo solamente nei minuti finali all’Audace Cerignola, formazione dominatrice del Girone H e già aritmeticamente promossa in Serie C.

Partenza fulminea dei giallorossi, in vantaggio al 6′ grazie a Silvio Petrucci, un gol che gela il pubblico dello stadio “Monterisi”. L’Audace è squadra solida e di qualità, che viaggia in stagione alla media di due reti segnate a partita. La reazione dei pugliesi è tempestiva e dopo una manciata di minuti Palazzo riporta il match in parità. Il risultato di 1-1 si protende fino alla ripresa e sembra non volersi schiodare con i supplementari ormai dietro l’angolo; invece all’87’ Russo trova la rete del vantaggio gialloblù. Il gol subito quasi in chiusura è una mazzata per il Cittanova, il quale avrebbe ancora il tempo per gettarsi all’attacco con tutte le proprie e cercare il pareggio; i padroni di casa sono però di tutt’altro avviso e al 90′ Malcore fissa il risultato sul 3-1 finale.

Il Cittanova alza bandiera bianca ed esce dalla coppa a pochi passi dal traguardo. Ciò non toglie che la squadra di mister Di Gaetano, già protagonista di un campionato di alto profilo, abbia comunque raggiunto un traguardo prestigioso, arrivando a giocarsi i quarti di finale di un torneo che al via vedeva oltre 160 partecipanti. Onore e merito ai giallorossi, i quali hanno dimostrato che anche la Calabria può dire la sua in questa Coppa Italia.