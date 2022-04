Serie D, i recuperi: pari Cittanova, cade il Lamezia, Acireale e Trapani a valanga

I recuperi del Girone I di Serie D sanciscono la resa definitiva nella volata per il primo posto da parte del Lamezia Terme, uscito sconfitto per 2-0 dal campo del Real Aversa, le reti nel primo tempo realizzate da La Monica dal dischetto dopo una manciata di minuti e da Chianese a metà frazione. Torna con un punto dalla trasferta siciliana il Cittanova: il Licata passa con Candiano su punizione, il solito Bonanno agguanta il pari poco dopo e in avvio di ripresa porta avanti la squadra di Di Gaetano con la sua personale doppietta; i padroni di casa trovano con Orlando il definitivo 2-2. L’Acireale espugna Biancavilla con un netto 6-1: locali in vantaggio dopo 1′ con Spadoni, rabbiosa reazione dell’undici di De Sanzo che pareggia immediatamente con Ricciardo, il quale colpisce poi altre due volte nel primo tempo; il bomber granata cala il poker all’ora di gioco, poi ci pensano Russo e Viglianisi ad arrotondare il punteggio. Trapani ancor più esagerato contro il Troina: cinque reti nel primo tempo, tre di Bonfiglio e una a testa per Musso e Santarpia; altre quattro marcature nella ripresa, ancora a segno Musso e Bonfiglio, mentre Russo e De Felice fissano il definitivo 9-0.

Classifica aggiornata

68 Gelbison**

67 Cavese*

63 Acireale****

59 FC Lamezia Terme**

52 Sant’Agata*

49 Cittanova**

45 Paternò**

42 Real Aversa**

41 Santa Maria***

41 Licata****

39 Trapani**

38 Portici**

37 San Luca**

30 Sancataldese****

28 Giarre**

28 Castrovillari***

27 Rende***

16 Troina***** (-6)

14 Biancavilla**

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno

*****cinque partite in meno



Prossimo turno – 34^ giornata (24/04/2022)

Biancavilla-Troina

Castrovillari-Giarre

FC Lamezia Terme-Cittanova

Gelbison-Rende

Licata-Pol. Santa Maria del Cilento

Paternò-Città di Sant’Agata

Portici-Trapani

Real Aversa-Città di Acireale

San Luca-Sancataldese

Riposa: Cavese