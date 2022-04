Serie B in campo a Pasquetta per la 35^ giornata, quartultimo turno di questa stagione. Al “Granillo” la Reggina, che ha accantonato ogni speranza playoff, riceve il Lecce guidato dall’ex tecnico amaranto Baroni e balzato in vetta alla classifica proprio nell’ultimo turno. La squadra di Stellone ha raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, la vittoria manca esattamente da un mese, dal derby vinto contro il Cosenza. Calcio d’inizio di Reggina-Lecce alle 15:00, segui gli aggiornamenti LIVE su RNP.

REGGINA-LECCE 1-0 – FINALE

45’+2 Folorunsho

90’+7, al termine di un lunghissimo recupero il Lecce spreca la punizione che avrebbe potuto valere il pari; il triplice fischio fa esplodere la festa del “Granillo”, la Reggina batte la capolista tornando alla vittoria dopo un mese, decisivo ancora Folorunsho!

90’+6, il Lecce non restituisce il pallone messo fuori dalla Reggina, ma Adjapong parte in contropiede e dal limite calcia, palla di poco alta.

90’+4, ripartenza di Adjapong, la sua corsa termina con il servizio profondo per Rivas che tenta il tiro da posizione defilata, Gabriel blocca.

90’+1, Calabresi calcia da fuori, palla oltre la traversa, sospiro di sollievo per la Reggina.

88′, cartellino giallo anche per Rivas.

86′, bolide da fuori da parte di Bianchi, Gabriel alza la sfera oltre la traversa; la bandierina alzata per un precedente offside rende tutto vano.

81′, incertezza difensiva amaranto, uscita imperfetta di Turati, Coda calcia quasi a porta vuota, spedendo il pallone sull’esterno della rete.

80′, ultime mosse per Baroni che manda in campo l’ex Antonino Ragusa e Gargiulo per Strefezza e Bjorkengren.

80′, insidioso affonda a sinistra Gallo, traversone tagliato sul arrivano in ritardo le punte leccesi.

77′, mister Stellone manda in campo Giraudo al posto di Amione, ridisegnando ancora i suoi.

73′, esce Folorunsho zoppicante, al suo posto Ejjaki.

70′, Baroni manda in campo Asencio per Di Mariano.

69′, Doppio cambio effettuato da Stellone: dentro Adjapong e Montalto per Kupisz e Lombardi.

66′, ripartenza amaranto non sfruttata! Fiolorunsho lancia sulla corsa Rivas, uno contro uno con il difensore giallorosso, assist per l’accorrente Loiacono che preso in controtempo, non trova l’impatto con il pallone.

63′, ripartenza di Lombardi, palla lunga per Folorunsho, tocco arretrato per l’accorrente Crisetig che calcia di prima intenzione senza inquadrare lo specchio.

62′, insiste il Lecce nella metà campo amaranto, Bjorkengren tenta il tiro da fuori, palla alta.

58′, altra ammonizione tra gli amaranto: giallo per Crisetig.

57′, prime mosse da parte di Baroni che effettua un doppio cambio: dentro Gallo e Rodriguez per Barreca e Helgason.

47′, Lecce vicinissimo al pareggio! Strefezza calcia da posizione defilata, Turati è battuto ma la sfera picchia contro la parte bassa della traversa e Crisetig la spedisce in angolo; sul corner seguente, Lucioni di testa mette fuori il possibile gol dell’ex.

Squadre nuovamente in campo, comincia il secondo tempo al “Granillo”.

INTERVALLO

45’+2, la Reggina è in vantaggio!!! Ha segnato Micheal Folorunsho!!! Nel secondo e ultimo minuto di recupero la Reggina insiste a caccia del vantaggio e lo trova meritatamente: Kupisz calcia a giro, Gabriel si distende e respinge, irrompe Folorunsho sul secondo palo e in scivolata insacca la rete che fa esplodere il “Granillo”!!! Reggina-Lecce 1-0

45′, ottima azione costruita dagli amaranto, passaggio profondo di Folorunsho per l’inserimento centrale di Lombardi, sinistro da posizione defilata che Gabriel respinge sul primo palo.

37′, intervento scomposto di Bianchi, cartellino giallo anche per lui.

32′, primo ammonito dell’incontro: giallo per Hjulmand, costretto a fermare con le cattive Folorunsho.

30′, Reggina vicinissima al vantaggio! Punizione da posizione defilata di Di Chiara, Barreca interviene di testa deviando la sfera ad impattare la traversa e a spegnersi sul fondo! Solo angolo per gli amaranto.

23′, grande brivido per la Reggina: una punizione di Di Chiara allontanata dalla difesa del Lecce diventa una ripartenza di Coda, il quale vede Turati fuori dai pali e tenta il pallonetto da metà campo, palla fuori di poco.

20′, alza i giri del motore la squadra di Baroni: Strefezza lavora palla al limite e scarica per Coda, la sua conclusione viene respinta da Di Chiara, immolatosi per sventare il tentativo.

19′, lunga azione offensiva del Lecce al limite dell’area, i calciatori giallorossi perdono un paio di volte l’occasione di calciare in porta; il tiro infine lo effettua Strefezza, un sinistro decisamente fuori misura.

Dopo il primo quarto d’ora, il Lecce comincia a guadagnare campo, dopo un buon avvio amaranto con almeno tre potenziali situazioni offensive che non hanno tuttavia portato ad effettive possibilità da rete.

5′, la prima potenziale palla-gol è di marca amaranto: ripartenza di Di Chiara che brucia sullo scatto Calabresi, servizio centrale per Folorunsho che favorisce l’accorrente Lombardi con un velo; l’esterno perde l’attimo buono per calciare e il suo successivo suggerimento trova la difesa pugliese pronta.

Il signor Forneau dà il calcio d’inizio: comincia Reggina-Lecce!

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Cionek, Amione; Lombardi, Bianchi, Crisetig, Kupisz, Di Chiara; Rivas, Folorunsho. A disposizione: Micai, Adjapong, Aya, Giraudo, Bellomo, Cortinovis, Ejjaki, Hetemaj, Denis, Galabinov, Montalto, Tumminello. Allenatore: Roberto Stellone.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Helgason, Hjulmand, Brjorkengren; Strefezza, Coda, Di Mariano. A disposizione: Bleve, Simic, Ragusa, Gargiulo, Gendrey, Listkowski, Fargò, Gallo, Majer, Dermaku, Asencio, Rodriguez. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1. Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Domenico Fontemurato di Roma 2. IV ufficiale: Dario Madonia di Palermo. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

PRE-PARTITA

