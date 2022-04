1^ Categoria, il Giudice Sportivo omologa il risultato di Ardore-Catona

Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato Ardore-Catona del Girone D di Prima Categoria, sospeso dopo pochi minuti della ripresa sul punteggio di 7-0 per i padroni di casa, poiché gli ospiti, in totale emergenza tra infortuni, squalifiche e contagi Covid e scesi in campo con soli 9 calciatori (in porta l’attaccante Gaudenzio Praticò), erano rimasti in 6 a causa di alcuni infortuni. Come da regolamento, il Giudice Sportivo ha confermato il risultato maturato fino al momento della sospensione, oltre ad infliggere una sanzione di 100 € allo stesso Catona.

Classifica aggiornata

62 Deliese

53 Palmese (-3)

46 Ardore

46 Pro Pellaro*

44 Saint Michel*

32 Siderno

29 Taurianova*

25 Pol. Bovese

25 Bianco*

24 Lazzaro

23 Palizzi

19 Catona*

17 Nuovo Polistena*

17 Villese

15 Santa Cristina

2 Scillese

*una partita in meno

Prossimo turno – 23^ giornata (10/04/2022)

Bianco-Ardore

Catona-Santa Cristina

CS Lazzaro-Pol. Bovese

Deliese-Saint Michel

Nuovo Polistena-Pro Pellaro

Palizzi-Villese

Siderno-Palmese

Taurianova Academy-AC Scillese