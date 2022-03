Reggina, Taibi: “Cambio di strategia sul mercato”

La Reggina si appresta a terminare il suo secondo anno consecutivo di Serie B da quando Luca Gallo è al timone della società. Un biennio piuttosto altalenante quello vissuto dalla società amaranto che si è ritrovata a dover cambiare guida tecnica ben quattro volte in due stagioni, con 4 allenatori diversi che si sono alternati in panchina (Toscano, Baroni, Aglietti, ancora Toscano e adesso Stellone).

PAROLA D'ORDINE RINNOVAMENTO

Gli ingenti capitali investiti dalla società hanno garantito la permanenza in “cadetteria”, e adesso la Reggina pensa già al futuro e pianifica le prossime mosse di mercato in vista della sessione estiva. Niente più nomi altisonanti o contratti pluriennali a giocatori ultratrentenni, per il club di Via delle Industrie è tempo di rinnovamento, anzi, di ringiovanimento. La società ha capito che è necessario ridurre l’età media della rosa, ma per fare questo è chiaro che si dovrà passare da una mini ricostruzione di tutto l’organico.

LE PAROLE DI TAIBI A REGGINA TV

Intervenuto ai microfoni di Reggina Tv, il direttore sportivo Massimo Taibi ha parlato delle strategie future del club, sottolineando che con il nuovo diktat che verrà introdotto a partire dal prossimo campionato saranno i giovani ad essere al centro del progetto. Queste le sue dichiarazioni:

“In questo momento mi trovo a Bologna e sto trattando un classe 2000, adesso è il momento di concretizzare quanto visto durante la stagione in corso. Il prossimo anno cambia la nostra strategia, bisogna essere chiari. Non saremo gli unici a farlo e non è detto che con i giovani non ci si possa togliere delle soddisfazioni. Da quando sono qui abbiamo sempre individuato giovani di valore. Penso alla scoperta di Amione ma anche lo scorso anno per esempio con Okwonkwo e Charpentier, che hanno avuto un ottimo impatto lontani da Reggio. I giovani è importante saperli aspettare altrimenti rischi di bruciarli. Se l’ambiente ci sostiene possiamo anche migliorare i nostri risultati. Il mio primo anno alla Reggina in serie C, spendendo meno di tutti siamo arrivati ai Playoff”.

SANTO ROMEO