Serie B, Giudice Sportivo: ammenda di 1000 euro per la Reggina

Dalle colonne della Gazzetta del Sud, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Rossi ha parlato della crescita e del percorso in amaranto di Stefano Turati e Claud Adjapong, entrambi in prestito alla Reggina e di proprietà...

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto sui canali ufficiali del club per chiarire alcune importanti situazioni. “Non sono alla ricerca di acquirenti per la società – ha detto Taibi- Ho amici...

Nuovo infortunio per Rigoberto Rivas. Lo ha comunicato la Reggina attraverso una nota stampa. “In riferimento alla convocazione in Nazionale di Rigoberto Rivas, Reggina 1914 comunica che quest’ultimo non prenderà...