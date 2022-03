Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi è intervenuto sui canali ufficiali del club per chiarire alcune importanti situazioni.

“Non sono alla ricerca di acquirenti per la società – ha detto Taibi- Ho amici nel calcio ma non mi sono mai messo in mezzo per fare da tramite per eventuali cessioni, sono stanco di smentire queste cose. Io lavoro per il presidente Gallo, faccio il direttore sportivo e mi occupo solo della parte tecnica.