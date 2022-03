Reggina, Stellone: “Abbiamo rischiato poco e niente. Rigore per il Cosenza? Non l’ho visto”

Al termine del match contro il Cosenza, il tecnico amaranto Roberto Stellone è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria dei suoi ragazzi. Queste le sue dichiarazioni:

PRESTAZIONE – “Abbiamo approcciato bene la gara, rischiando poco e niente esclusa la punizione, su cui siamo stati fortunati. Nel primo tempo abbiamo prodotto gioco, nel secondo tempo loro hanno alzato il baricentro dopo aver cambiato il modulo. Non ce lo aspettavamo. Sicuramente se avessimo fatto il secondo gol in contropiede sarebbe stato più facile. Non era possibile spingere di più perchè loro tenevano quattro giocatori davanti. Rigore del Cosenza? Dalla panchina non l’ho visto.”

ULTIMI RISULTATI – “Purtroppo anche per un po’ di sfortuna e a causa dei numerosi infortuni non siamo riusciti ad ottenere sette punti nelle ultime tre partite. A partire da oggi giocheremo più tranquilli e sereni, senza il fardello che avevamo fino ad ora. Dopo aver raccolto un punto in dieci partite, nessuno se ne aspettava venti in dieci. Il merito è dei ragazzi che sono stati bravi a compattarsi e i risultati non vengono per caso. Non è detto che non possiamo rientrare nel discorso Playoff.”