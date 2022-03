Reggina-Cosenza: bassissimo il dato dei biglietti venduti al momento

Non decolla la prevendita dei biglietti per il derby tra Reggina e Cosenza in programma domani alle ore 14 al Granillo. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio, sono solo 720 (circa), i biglietti venduti per assistere al match. La speranza è che nelle ultime ore il dato possa crescere per assicurare al derby una corince di pubblico adeguata.